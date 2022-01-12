Дабл-даблы Гордона и Йокича не спасли «Денвер» от поражения «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:85.
Наиболее результативными игроками встречи стали форвард Аарон Гордон (30 очков, 12 подборов и 1 передача) и центровой Никола Йокич (21 очко, 13 подборов и 8 передач) из «Денвера», на счету каждого из них по дабл-даблу. Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс защитник Амир Коффи – 18 очков, 5 подборов и 7 передач.
Напомним, «Денвер Наггетс» (20-19) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (21-21) располагается на 8-й позиции.
В следующем матче «Клипперс» начнут выездную серию игрой с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс».
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