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Дабл-даблы Гордона и Йокича не спасли «Денвер» от поражения «Клипперс»

Дабл-даблы Гордона и Йокича не спасли «Денвер» от поражения «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:85.

Наиболее результативными игроками встречи стали форвард Аарон Гордон (30 очков, 12 подборов и 1 передача) и центровой Никола Йокич (21 очко, 13 подборов и 8 передач) из «Денвера», на счету каждого из них по дабл-даблу. Самый значительный вклад в победу «Клипперс» внёс защитник Амир Коффи – 18 очков, 5 подборов и 7 передач.

Напомним, «Денвер Наггетс» (20-19) занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции НБА, а «Лос-Анджелес Клипперс» (21-21) располагается на 8-й позиции.

В следующем матче «Клипперс» начнут выездную серию игрой с «Нью-Орлеан Пеликанс», а «Денвер» примет «Портленд Трэйл Блэйзерс».

НБА - регулярный чемпионат
12 января 2022, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
87 : 85
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 18, Джексон - 13, Мэнн - 13, Моррис - 12, Бледсо - 11, Бостон - 8, Батюм - 6, Ибака - 4, Зубац - 2, Moon, Габриэль, Джонсон, Джордж, Кеннард, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу, Хартенштайн
Денвер Наггетс: Гордон - 30, Йокич - 21, Грин - 12, Моррис - 11, Ннаджи - 5, Риверс - 4, Кампаццо - 2, Бартон, Грин, Дозьер, Макгрудер, Маррей, Портер, Рид, Хиланд, Ховард, Чанчар, Эннис
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