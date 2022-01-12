Димитрис Итудис: ЦСКА возвращается в игру, и это здорово

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис дал комментарий по поводу предстоящего выездного матча его команды в регулярном чемпионате Евролиги с «Панатинаикосом». Встреча состоится сегодня, 12 января. Начало — в 22:00 мск.
«Возвращаемся в игру, и это здорово. Понятно, что здоровье является приоритетом. Мы проводим хорошие тренировки. Сейчас нам противостоит команда, которая гораздо лучше играет дома, является конкурентоспособной. В нападении они могут играть разнообразно: задействовать Папапетру и Кацелакиса в «посту», играть пик-н-роллы или комбинации с выходами из-под заслонов для Недовича и Мэйкона.
В целом, они рассчитывают на Папаянниса под щитами и здорово бегут. Они многое изменили в оборонительной стратегии, часто используют «зону» и «смешанную зону». Мы отлично справлялись с этим при нашей встрече, так что постараемся побороться снова», — приводит слова Итудиса пресс-служба ЦСКА.
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