Кайл Кузма отреагировал на желание «Филадельфии» сбросить два контракта на $ 80 млн

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма высказался о якобы имеющемся намерении клуба «Филадельфия Сиксерс» обменять Бена Симмонса и Тобиаса Харриса в одной сделке.



«Как, чёрт возьми, вы обменяете 80 млн», – написал Кузма в своём «твиттере», добавив сразу пять смеющихся смайлов.



Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.



Ранее сообщалось, что обмен Симмонса обсуждает «Сакраменто Кингз».

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