Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кайл Кузма отреагировал на желание «Филадельфии» сбросить два контракта на $ 80 млн

Кайл Кузма отреагировал на желание «Филадельфии» сбросить два контракта на $ 80 млн
Комментарии

Форвард «Вашингтон Уизардс» Кайл Кузма высказался о якобы имеющемся намерении клуба «Филадельфия Сиксерс» обменять Бена Симмонса и Тобиаса Харриса в одной сделке.

«Как, чёрт возьми, вы обменяете 80 млн», – написал Кузма в своём «твиттере», добавив сразу пять смеющихся смайлов.

Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что обмен Симмонса обсуждает «Сакраменто Кингз».

Новость по теме
«Сакраменто» определил игроков, которых готов отдать за Бена Симмонса
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022