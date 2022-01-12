Шакил О'Нил жёстко отреагировал на критику Скотти Пиппена в адрес Майкла Джордана

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил отреагировал на многочисленные выпады члена Зала славы Скотти Пиппена, которые тот делал в адрес своего бывшего товарища по «Чикаго Буллз», легендарного Майкла Джордана. Репост видео, где Пиппен жёстко высмеивается за свои слова, О'Нил сделал в «сториз» своего «инстаграма».



На видеозаписи повторяющаяся реплика Пиппена: «Я такой же великий, как Майкл Джордан», прерывается многочисленными вставками следующего содержание: «Не надо», «Не говори так», «Заткнись к чёртовой матери»? «Мне нужно бросить курить это дерьмо» и другими.



Ранее Шакил рассказал о своём опыте работы в «Макдональдсе» в юные годы, сообщив, почему проработал в ресторане лишь один день.