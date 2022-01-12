«Автодор» обыграл «Бахчешехир» в 3-м туре Кубка Европы

Завершился матч третьего тура Кубка Европы, в котором «Автодор» на своей площадке принимал турецкий «Бахчешехир». Счёт встречи — 75:70 в пользу российского клуба. Самым результативным игроком встречи стал американец Сэм Деккер, записавший на своё счёт 16 очков.

В стартовой четверти сильнее оказались баскетболисты турецкого клуба — 19:16, однако к большому перерыву в счёте лидировал уже «Автодор» — 31:29.

В третьей четверти «Бахчешехир» вновь вышел вперёд, хотя и лидировал перед решающей десятиминуткой всего в 1 очко. «Автодор» ударно провёл заключительный отрезок матча и одержал итоговую победу.

После трёх матчей Эмиля Райковича возглавляют турнирную таблицу группы L. На их счету 3 победы в 3 матчах.