Джеймс Харден может покинуть «Бруклин» в межсезонье

Известный обозреватель Брайан Уиндхорст рассказал в своём подкасте о том, что президент «Филадельфии Сиксерс» Дэрил Мори хочет подписать контракт с Джеймсом Харденом.

В своём нынешнем контракте Харден имеет опцию игрока и может отказаться от продления соглашения в следующем сезоне. Хотя он не проявлял никаких признаков желания покинуть «Бруклин Нетс», его связь с Дэрилом Мори может сыграть ключевую роль в этой ситуации.

Недавно Харден во второй раз за время выступления в «Бруклине» набрал 35+ очков и 15+ передач за игру, чего ранее не делал ни один баскетболист в истории франшизы. Всего у Хардена 8 таких игр за карьеру, что является рекордом НБА. Также Джеймс покорил отметку 6000 передач за карьеру. Харден стал 10-м игроком в истории НБА с 20 000 очков, 6000 передач и 5000 подборов, присоединившись к Коби Брайанту, Леброну Джеймсу, Крису Полу, Расселлу Уэстбруку, Гэри Пэйтону, Клайду Дрекслеру, Оскару Робертсону, Джону Хавличеку и Джерри Уэсту.