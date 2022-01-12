Кайри Ирвинг может принять участие в домашних матчах НБА, несмотря на отказ от вакцинации

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг может получить разрешение участвовать в домашних матчах команды. Об этом сообщает The New York Daily News. В таком случае Ирвингу придётся платить небольшие штрафы.

Напомним, звёздный разыгрывающий не участвует в домашних матчах своей команды из-за предписаний властей Нью-Йорка по коронавирусу.

Наказания за несоблюдение антиковидных предписаний в Нью-Йорке:



Первое нарушение: предупреждение.

Второе нарушение: штраф $ 1000.

Третье нарушение: штраф $ 2000.

Четвёртое нарушение: штраф $ 5000.

Пятое нарушение и далее: штраф $ 5000.

Напомним, Ирвинг лишь недавно дебютировал в нынешнем сезоне НБА. В ночь с 5 на 6 января он сыграл в матче с «Индианой Пэйсерс» (129:121) и записал на свой счёт 22 очка, 3 подбора и 4 передачи за 32 минуты игрового времени.