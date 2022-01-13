«Локомотив-Кубань» на выезде с разгромным счётом уступил «Ховентуду» в Еврокубке
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Завершился матч девятого тура Еврокубка, в котором «Ховентуд» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 100:77 в пользу хозяев.
Первая четверть оказалась единственной, в которой российский клуб был сильнее своего соперника (27:22). Уже во второй десятиминутке хозяева сумели отыграться и уйти на большой перерыв с преимуществом в счёте — 50:46.
В третьей четверти «Ховентуд» начал очень сильно отрываться от краснодарской команды и к решающему отрезку матча имел преимущество в 22 очка. Заключительный отрезок матча также остался за испанским коллективом.
Благодаря этой победе «Ховентуд» возглавил турнирную таблицу группы А, у них 7 побед при 2 поражениях. «Локомотив-Кубань» идёт третьим (6-3).
Еврокубок. Группа A. 9-й тур
12 января 2022, среда. 23:00 МСК
Ховентуд
Бадалона, Испания
Окончен
100 : 77
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Ховентуд: Бродзянски - 31, Рибас - 18, Бассас - 12, Парра - 11, Вивес - 10, Уиллис - 7, Бускетс - 4, Томич - 4, Пол - 3, Биргандер, Вентура, Фелис
Локомотив-Кубань: Макколум - 23, Ильницкий - 14, Мотли - 13, Томпсон - 10, Кидд - 9, Мартюк - 3, Уильямс - 3, Паунич - 2, Ведищев, Емченко, Калинов
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