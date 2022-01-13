«Локомотив-Кубань» на выезде с разгромным счётом уступил «Ховентуду» в Еврокубке

Завершился матч девятого тура Еврокубка, в котором «Ховентуд» на своей площадке принимал «Локомотив-Кубань». Счёт встречи — 100:77 в пользу хозяев.

Первая четверть оказалась единственной, в которой российский клуб был сильнее своего соперника (27:22). Уже во второй десятиминутке хозяева сумели отыграться и уйти на большой перерыв с преимуществом в счёте — 50:46.

В третьей четверти «Ховентуд» начал очень сильно отрываться от краснодарской команды и к решающему отрезку матча имел преимущество в 22 очка. Заключительный отрезок матча также остался за испанским коллективом.

Благодаря этой победе «Ховентуд» возглавил турнирную таблицу группы А, у них 7 побед при 2 поражениях. «Локомотив-Кубань» идёт третьим (6-3).