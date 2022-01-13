«Майами» обыграл «Атланту», «Даллас» уступил «Нью-Йорку»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Майами Хит». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 115:91.



Значительный вклад в успех гостей внёс Тайлер Хироу – 21 очко и 11 передач. Также стоит отметить Калеба Мартина, у которого 18 очков и 10 подборов. В «Атланте» выделился Джон Коллинс, на его счету 16 очков и 11 подборов.



В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» провёл игру с «Даллас Маверикс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:85.



Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Ар Джей Барретт, набравший 32 очка. Лучше всех у «Далласа» выступил Лука Дончич, у него 21 очко и 11 подборов.



Также «Хьюстон Рокетс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 128:124.