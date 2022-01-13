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«Майами» обыграл «Атланту», «Даллас» уступил «Нью-Йорку»

«Майами» обыграл «Атланту», «Даллас» уступил «Нью-Йорку»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Атланте (США), в котором на стадионе «Стэйт Фарм-Арена» «Атланта Хоукс» принимала «Майами Хит». Победу в нём одержал «Майами» со счётом 115:91.

Значительный вклад в успех гостей внёс Тайлер Хироу – 21 очко и 11 передач. Также стоит отметить Калеба Мартина, у которого 18 очков и 10 подборов. В «Атланте» выделился Джон Коллинс, на его счету 16 очков и 11 подборов.

В параллельном матче в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Никс» провёл игру с «Даллас Маверикс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:85.

Самым результативным игроком у «Нью-Йорка» стал Ар Джей Барретт, набравший 32 очка. Лучше всех у «Далласа» выступил Лука Дончич, у него 21 очко и 11 подборов.

Также «Хьюстон Рокетс» обыграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 128:124.

НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
108 : 85
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс: Барретт - 32, Робинсон - 19, Рэндл - 17, Фурнье - 13, Бёркс - 10, Гримс - 9, Ноэль - 4, Куикли - 2, Топпин - 2, Арчидиаконоу, Гибсон, Макбрайд, Нокс, Роуз, Саманич, Симс, Уокер
Даллас Маверикс: Дончич - 21, Брансон - 14, Хардуэй-младший - 13, Клебер - 9, Финни-Смит - 7, Крисс - 6, Браун - 5, Пауэлл - 4, Баллок - 3, Нтиликина - 2, Грин - 1, Браун, Бёрк, Коли-Стайн, Марьянович, Пинсон, Порзингис
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
124 : 128
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 32, Форбс - 21, Джонсон - 18, Пёлтль - 13, Васселл - 12, Бэйтс-Диоп - 11, Уокер - 11, Примо - 4, Кейкок - 2, Джонс, Джонсон, Коллинс, Ландейл, Лэмб, Макдермотт, Ойбанкс, Уайт, Уискэмп, Янг
Хьюстон Рокетс: Гордон - 31, Вуд - 23, Портер - 18, Грин - 14, Тэйт - 13, Огастин - 9, Тайс - 8, Кристофер - 6, Мартин - 6, Queen, Брукс, Гаруба, Мэтьюз, Нваба, Никс, Уолл, Шенгюн
НБА - регулярный чемпионат
13 января 2022, четверг. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
91 : 115
Майами Хит
Майами
Атланта Хоукс: Коллинс - 16, Богданович - 15, Хантер - 15, Янг - 15, Галлинари - 7, Хаертер - 7, Оконгву - 6, Луваву-Кабарро - 4, Дьенг - 3, Райт - 3, Hill, Джонсон, Капела, Купер, Л. Уильямс, Мэйс, Реддиш
Майами Хит: Хироу - 21, Мартин - 18, Винсент - 14, Робинсон - 14, Юртсевен - 13, Страс - 11, Такер - 10, Лоури - 8, Дедмон - 6, Адебайо, Батлер, Гай, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем
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