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«Филадельфия» отказалась принимать 3 известных игроков НБА в обмен на Бена Симмонса

«Филадельфия» отказалась принимать 3 известных игроков НБА в обмен на Бена Симмонса
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Стало известно, что «Филадельфия Сиксерз» отказалась от Харрисона Барнса, Домантаса Сабониса и Джона Коллинза в обмен на Бена Симмонса. Об этом сообщил инсайдер ESPN Эдриана Войнаровски.

Напомним, Симмонс ещё не играл в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации. Австралийский баскетболист получает штрафы после каждого матча за то, что не предоставил клубу доказательства проблем психологического характера, которые мешают ему выходить на спортивную площадку. В общей сложности Симмонс потерял $ 7 433 713 из-за отказа от игр в этом сезоне.

Ранее стало известно, что Симмонс и британская телеведущая Майя Джама тайно обручились. Впервые пару заметили вместе летом прошлого года. Симмонс посетил матчи теннисного Уимблдона в компании с Джамой.

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