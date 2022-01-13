Чарльз Баркли сообщил о тяжёлой личной утрате

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал о том, что у него недавно умер отец.

«Мой отец скончался в неделю Рождества. У нас с ним были сложные отношения. Но я хочу, чтобы всем было совершенно ясно: последние долгие годы нашей жизни у нас были прекрасные отношения. Этого не было до того, как мне не исполнилось 30», — приводит слова Баркли Essentially Sports.

В 1996 году в рамках юбилея НБА Баркли был включён в число 50 лучших игроков за всю историю ассоциации. В 2006 году был включён в Зал славы баскетбола.

После завершения карьеры игрока Баркли стал спортивным комментатором и аналитиком игр НБА американского канала TNT. Кроме того, Баркли издал несколько книг и проявляет интерес к публичной политике — в октябре 2008 года он заявил о том, что будет баллотироваться на пост губернатора от штата Алабама в 2014 году, однако затем изменил мнение и прекратил избирательную кампанию в 2010.