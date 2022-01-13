Единая лига ВТБ прояснила позицию по приостановке сезона

Единая лига ВТБ выступила с заявлением по поводу приостановки сезона.

«Сейчас из-за сложной ситуации с распространением коронавируса Единая лига ВТБ решением директората переносит матчи с участием команд, в которых выявлены заболевшие. Календарь чемпионата предусматривает возможность для проведения отложенных матчей в новые даты. Также регламентом чемпионата предусмотрена возможность заявки новых игроков на любой срок — одновременно в паспорте команды могут находиться не более 16 игроков и не более 20 игроков в течение сезона. Кроме того, команды могут заявлять игроков на матч в состав из фарм-команд и молодёжных команд.

Из-за угрозы распространения вируса лига рассматривает вопрос об ужесточении правил чистой зоны на матчах чемпионата и отмечает, что на всех играх продолжают действовать правила антиковидного протокола (обязательное ПЦР-тестирование перед каждым матчем, правильное ношение масок, социальная дистанция и т. д.)», — сообщает пресс-служба лиги.