Димитрис Итудис ответил на вопрос по поводу работы в сборной Греции

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ответил на вопрос по поводу потенциальной работы на посту главного тренера сборной Греции.



«Ничего нового я сказать не могу. Мы находимся в контакте и ведём переговоры. В какой-то момент, когда два человека что-то обсуждают, будет какой-то итог. Мне нечего вам сказать из того, что вы не знаете.



Что касается игры с «Панатинаикосом», будем надеяться, что коронавирус позволит нам вернуться к нормальной жизни. Поздравляю мою команду, мы были настроены более решительно. У нас было медленное начало матча. Но мы задавали тон в атаке и правильно работали с мячом. Со второй четверти мы полностью задавали тон всей игре.



«Панатинаикос» сильно пострадал от коронавируса. У них не было нужного ритма в матче. Но такова игра. У нас тоже были проблемы, и мы должны уметь бороться с ними и учиться на этом. Наша команда была очень хороша, мы заслужили победу. Поздравляю ЦСКА и желаю удачи «Панатинаикосу». Спасибо людям за поддержку и за то, что они признают, что именно мы делали вместе последние 13 лет», — приводит слова Итудиса Gazzetta.gr.