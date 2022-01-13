Австралийский игрок НБА отреагировал на скандал с Новаком Джоковичем

Австралийский игрок «Бруклин Нетс» Патрик Миллз прокомментировал ситуацию, связанную с въездом сербского теннисиста Новака Джоковича в страну.
«Да, правила должны применяться ко всем. Я выиграл олимпийскую медаль и должен был самоизолироваться в отеле на две недели», — приводит слова Миллза журналистка Барбара Бэйкер в своём «твиттере».
Напомним, на минувшей неделе Джоковичу аннулировали визу в Австралию и отправили его в карантинный отель. Несколько дней спустя судья постановил, что сербу незаконно аннулировали визу. 20-кратный чемпион ТБШ уже провёл несколько тренировок на кортах Australian Open. Джокович получил первый номер на жеребьёвке Australian Open и в настоящий момент готовится к турниру. Несмотря на это, его всё ещё могут депортировать из Австралии — такое право есть у министра иммиграции, поскольку у Джоковича отсутствует прививка от коронавируса.
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