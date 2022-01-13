«Атланта» и «Нью-Йорк» обменялись игроками, которых недавно брали под лотерейными пиками

«Аталанта Хоукс» обменяла в «Нью-Йорк Никс» 22-летнего форварда Кэма Реддиша, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски. Помимо Реддиша, частью обмена со стороны «Атланты» стали 20-летний форвард Соломон Хилл и пик второго раунда драфта 2025 года, принадлежащий «Бруклину».



Взамен «Атланта» получила 22-летнего форварда Кевина Нокса и защищённый пик первого раунда 2022 года, принадлежащий «Шарлотт Хорнетс».



В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НБА Кэм Реддиш принял участие в 24 встречах, в которых в среднем он набирал 11,9 очков, 2,5 подбора и 1,1 передачи. По контракту новичка его зарплата составляет $ 4,6 млн. Кроме того, в его контракте есть опция команды на следующий сезон.