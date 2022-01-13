Названы лидеры голосования на Матч звёзд НБА. Леброн Джеймс вышел на второе место

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри продолжает лидировать в голосовании болельщиков по выбору составов на Матч звёзд НБА 2022 года, сообщает инсайдер Кит Помпи.



Как сообщает источник, Стефен Карри является самым популярным игроком в Западной конференции, набрав 4 463 426 голоса. На второе место в голосовании вышел лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, опередивший баскетболиста «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта.



Кроме того, Эндрю Уиггинс из «Голден Стэйт» опередил Пола Джорджа среди игроков передней линии, а разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морант после двух подряд наград лучшему игроку недели обошёл Луку Дончича из «Даллас Маверикс» и вышел на вторую строчку среди защитников.



В настоящий момент пятёрки участников Матча звёзд НБА выглядят следующим образом:



Запад: Никола Йокич – Леброн Джеймс, Эндрю Уиггинс – Стефен Карри, Джа Морант.



Восток: Джоэл Эмбиид – Кевин Дюрант, Яннис Адетокунбо – Демар Дерозан, Трей Янг.