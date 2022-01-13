Обмен одного из самых высоких баскетболистов НБА сорван. Игрок «Монако» отреагировал

Обмен центрового «Денвер Наггетс» Бола Бола в «Детройт» был аннулирован, сообщил инсайдер Эдриан Войнаровски. Как сообщает источник, Бол не прошёл медобследование в «Детройте».



Напомним, ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» обменял центрового Бола Бола в «Детройт Пистонс» на защитника Родни Макгрудера и пик второго раунда драфта НБА 2022 года.



Форвард «Монако» Донатас Матеюнас отреагировал на срыв сделки.



«Во время моих выступлений в НБА я сталкивался с докторами «Детройта». Тогда они сказали мне, что я больше не смогу играть в баскетбол. Но прошло шесть лет, я всё ещё здесь и играю на самом высоком уровне и не собираюсь уходить. Они бросают тень на имена молодых игроков и просто разрушают их карьеры такими решениями», — написал Матеюнас в своём «твиттере».



В нынешнем сезоне 218-сантиметровый центровой играл в составе «Денвера» менее 6 минут в среднем за матч, набирая 2,4 очка и 1,4 подбора.



Бол Бол — один самых высоких игроков НБА. Выше него только центровой «Кливленд Кавальерс» Тако Фолл, центровой «Даллас Маверикс» Бобан Марьянович и ещё один представитель техасского клуба тяжёлый форвард Кристапс Порзингис.