«Монако» обыграл «Баварию» благодаря 26 очкам Майка Джеймса, «Барселона» победила «Эфес»

Баскетбольный клуб «Монако» на выезде обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 83:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 26 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Данило Анджушич. В составе хозяев паркета отличился Кори Уолден, записавший на свой счёт 26 очков.
В другом матче игрового дня «Барселона» на домашней площадке оказалась сильнее турецкого «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 82:77 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Йокубайтис, набравший 16 очков. 15 очков на свой счёт записал Никола Миротич. В составе гостей отличился Василие Мицич, записавший на свой счёт 22 очка.
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