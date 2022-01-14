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«Монако» обыграл «Баварию» благодаря 26 очкам Майка Джеймса, «Барселона» победила «Эфес»

«Монако» обыграл «Баварию» благодаря 26 очкам Майка Джеймса, «Барселона» победила «Эфес»
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Баскетбольный клуб «Монако» на выезде обыграл мюнхенскую «Баварию» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой «Монако» со счётом 83:78. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Майк Джеймс, набравший 26 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Данило Анджушич. В составе хозяев паркета отличился Кори Уолден, записавший на свой счёт 26 очков.

В другом матче игрового дня «Барселона» на домашней площадке оказалась сильнее турецкого «Анадолу Эфес». Встреча завершилась со счётом 82:77 в пользу хозяев паркета. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Рокас Йокубайтис, набравший 16 очков. 15 очков на свой счёт записал Никола Миротич. В составе гостей отличился Василие Мицич, записавший на свой счёт 22 очка.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
13 января 2022, четверг. 22:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
78 : 83
Монако
Монако, Монако
Бавария: Уолден - 26, Лучич - 14, Томас - 9, Хантер - 8, Рабит - 6, Ярамаз - 6, Уэйлер-Бэбб - 4, Риверс - 3, Радошевич - 2, Джордж, Обст, Шишко
Монако: Джеймс - 26, Анджушич - 16, Бэйкон - 11, Мотеюнас - 10, Томас - 7, Мотум - 5, Диалло - 3, Уаттара - 3, Вестерманн - 2, Грэй, Демаис-Баллу, Холл
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
13 января 2022, четверг. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
82 : 77
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Барселона: Йокубайтис - 16, Миротич - 15, Шанлы - 13, Хиггинс - 9, Курич - 8, Дэвис - 7, Лапровиттола - 5, Хэйс - 4, Мартинес - 2, Ннаджи - 2, Экзам - 1, Шмитс
Анадолу Эфес: Мицич - 18, Ларкин - 17, Данстон - 12, Симон - 12, Морман - 6, Синглтон - 6, Андерсон - 2, Бьёбуа - 2, Пляйсс - 2, Брайант, Петрушев, Тунджер
Комментарии
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