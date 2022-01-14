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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт»

Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 118:99.

Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо – 30 очков, 12 подборов и 11 передач. В «Голден Стэйт» выделился Эндрю Уиггинс, на его счету 16 очков.

В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 116:108.

Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Ар Десмонд Бейн, набравший 21 очко. Лучше всех у «Миннесоты» выступил Энтони Эдвардс, у него 30 очков.

Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:89.

НБА - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
116 : 108
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 21, Джексон - 20, Морант - 16, Кончар - 15, Кларк - 14, Мелтон - 7, Андерсон - 6, Джонс - 6, Тиллман - 6, Уильямс - 5, Адамс, Альдама, Брукс, Калвер, Пон, Терри, Тийе
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Расселл - 29, Таунс - 25, Вандербилт - 8, Макдэниелс - 4, Рид - 4, Беверли - 3, Бисли - 3, Принс - 2, Больмаро, Лейман, Маклафлин, Найт, Ноуэлл, Окоги, Райт
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
118 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Миддлтон - 23, Портис - 20, Аллен - 15, Мэттьюз - 6, Нвора - 6, Дивинченцо - 5, Коннотон - 3, Оджелей - 3, Худ - 3, Wigginton - 2, Адетокунбо - 2, Гэллоуэй, Даутин, Лопес, Мамукелашвили, Хилл, Холидэй
Голден Стэйт Уорриорз: Уиггинс - 16, Куминга - 15, Карри - 12, Томпсон - 11, Пул - 9, Тоскано-Андерсон - 9, Портер - 8, Ли - 7, Луни - 7, Кьоцца - 3, Игуодала - 2, Бьелица, Грин, Муди, Пэйтон II, Уайзмен, Уэзерспун
НБА - регулярный чемпионат
14 января 2022, пятница. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
113 : 89
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Валанчюнас - 18, Джонс - 14, Грэм - 13, Хэйс - 13, Харт - 12, Александер-Уолкер - 6, Маршалл - 5, Альварадо - 4, Темпл - 3, Мёрфи - 1, Кларк, Лозада, Льюис, Саторански, Уильямсон, Эрнангомес
Лос-Анджелес Клипперс: Мэнн - 15, Моррис - 12, Moon - 10, Бостон - 10, Ибака - 10, Батюм - 6, Зубац - 6, Джексон - 5, Коффи - 5, Скрабб - 4, Бледсо - 3, Габриэль - 3, Джонсон, Джордж, Кеннард, Леонард, Престон, Уинслоу, Хартенштайн
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