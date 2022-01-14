Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Голден Стэйт»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Победу в нём одержал «Милуоки» со счётом 118:99.
Значительный вклад в успех хозяев внёс Яннис Адетокунбо – 30 очков, 12 подборов и 11 передач. В «Голден Стэйт» выделился Эндрю Уиггинс, на его счету 16 очков.
В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 116:108.
Самым результативным игроком у «Мемфиса» стал Ар Десмонд Бейн, набравший 21 очко. Лучше всех у «Миннесоты» выступил Энтони Эдвардс, у него 30 очков.
Также «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:89.
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