Яннис Адетокунбо установил рекорд НБА в матче с «Голден Стэйт»

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим два 30+-очковых трипл-даблов менее чем за 30 минут игрового времени. Об этом сообщается на странице NBA History в «Твиттере».



В прошлый раз такое достижение Адетокунбо покорялось в октябре 2019 года в матче с «Хьюстон Рокетс».

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Напомним, Яннис набрал 30 очков, сделал 12 подборов и отдал 11 передач в минувшем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (118:99).



В параллельном матче в Мемфисе (США) на стадионе «ФедЭксФорум» «Мемфис Гриззлиз» провёл игру с «Миннесотой Тимбервулвз». Победу в этом матче со счётом 116:108 праздновали баскетболисты «Гриззлиз».