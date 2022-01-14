Шакил О'Нил сделал заявление после необходимости продать все акции клуба НБА

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил высказался о необходимости продать свои акции клуба НБА «Сакраменто Кингз». Шакил будет вынужден это сделать, так как недавно заключил соглашение с букмекерской компанией.
«После того как я начал очередной бизнес-проект, я был вынужден, согласно правилам НБА, продать свои акции клуба «Сакраменто Кингз». Я хочу поблагодарить фанатов и всю организацию «Кингз» за наше прекрасное сотрудничество. Мне всё очень нравилось. Надеюсь ещё вернуться сюда однажды», — написал О'Нил в своём «твиттере».
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
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