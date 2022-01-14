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Стив Керр отреагировал на провал «Голден Стэйт» в матче с «Милуоки»

Стив Керр отреагировал на провал «Голден Стэйт» в матче с «Милуоки»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр дал комментарий после поражения, которое его команда потерпела в матче регулярного чемпионата НБА с «Милуоки Бакс» (99:118).

«Честно говоря, меня это не сильно беспокоит. Да, я понимаю, что нам только что надрали задницы, однако сейчас мы просто переживаем не самый простой период. Это случается с каждой командой фактически ежегодно, за очень немногими исключениями. Мы играли с соперником, который был готов и отлично провёл первые две четверти», — сказал Керр на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим оформить два 30-очковых трипл-дабла менее чем за 30 минут игрового времени.

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