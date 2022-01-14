Димитрис Итудис: ЦСКА решил остаться на ночь в Афинах после матча с «Панатинаикосом»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от матча 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом.

«Мы решили остаться на ночь после игры против «Панатинаикоса» в Афинах. Думаю, игрокам легче остаться в своих кроватях, нормально поспать 6-8 часов. Когда играешь два матча подряд, да еще с длительным перелетом, самое главное – восстановиться. А к игре готовились мы, тренеры, проводили анализ «Виллербана» и нашей игры», – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

«В рамках подготовки у нас будет только короткий видеоразбор нашей первой встречи, вспомним, какие моменты получались, какие нет. С одной стороны, сложно, когда нет времени на подготовку, на детальный разбор слабых и сильных мест соперника. С другой стороны, может, и хорошо, что не забиваешь голову большим объемом информации. Мы провели хороший матч против «Панатинаикоса», разделили игровое время, все игроки достаточно свежие. Надеюсь, что болельщики придут нас поддержать, ведь мы играем в пятницу вечером», – добавил форвард Семён Антонов.