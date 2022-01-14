Энес Кантер: посмотрите, что Китай сделал с Пэн Шуай. Мы готовы доверить им наших игроков?

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер призвал спортсменов бойкотировать Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Пока мы сейчас разговариваем, там происходит геноцид. Важно, чтобы спортсмены использовали все возможности, которые у них есть, в качестве площадки для защиты невинных людей во всём мире, которые не могут позаботиться о своих правах.



Ведь есть так много спортсменов, актёров, певцов, рэперов или просто людей, у которых есть такая площадка, но которые боятся сказать хоть слово, потому что вовлечены в бизнес, в котором очень много денег. Очевидно, что Китай проплачивает всё это, поэтому они и боятся что-то говорить.



Я встречался со многими спортсменами и беседовал с ними на этот счёт. Первая тема, которую я всегда поднимаю в таких случаях: «Посмотрите, что Китай сделал с Пэн Шуай. Мы готовы доверить им наших игроков?» Уверен, что каждый спортсмен должны решиться и наконец сказать: «Я не могу принимать участие в игре, связанной с геноцидом, где происходят нарушения прав человека, где людей пытают и насилуют в концентрационных лагерях.



У меня всё ещё есть надежда. Я говорил олимпийцам, что все золотые медали, которые они могут выиграть, не важнее морали, принципов и ценностей. Нам нужно отстаивать правильные вещи», — сказал Кантер в подкасте BBC The Sports Desk.