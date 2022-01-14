Назван расширенный список кандидатов на участие в Матче звёзд Единой лиги ВТБ

Сегодня, 14 января, завершилось голосование болельщиков, которое проходило с 15 декабря на официальном сайте Единой Лиги ВТБ и в социальных сетях. По его итогам стал известен расширенный список кандидатов на участие в Матче звёзд, состоящий из 60 игроков.



Из восьми российских команд в расширенный список попало по три самых популярных баскетболиста в сборную «Звёзд России» и по 3 — в сборную «Звёзд Мира» (из «Нижнего Новгорода» — 1 баскетболист). Из четырёх нероссийских команд — по 3 игрока в сборную «Звёзд Мира» (также из «Астаны» и «Цмоки-Минск» — по 1 баскетболисту в сборную «Звезд России»).

Самыми популярными баскетболистами в голосовании стали Артём Забелин из «Пармы» — 44,3% от общего количества голосов в сборной «Звёзд России» и Эррик Макколлум в сборной «Звёзд Мира» («Локомотив-Кубань», 64,2% от общего количества голосов).



На втором этапе в голосовании примут участие представители СМИ, которые до 24 января сформируют итоговые составы команд.



Напомним, Матч звёзд состоится 20 февраля в Москве на «ВТБ Арене» и пройдёт в формате «Звёзды России» — «Звёзды Мира».