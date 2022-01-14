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Энес Кантер: Китай только что купил Илона Маска

Энес Кантер: Китай только что купил Илона Маска
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Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выступил с критикой знаменитого предпринимателя Илона Маска. Поводом для его высказывания в адрес миллиардера стало открытие автосалона Tesla в китайском регионе Синьцзян, где, по сведениям некоторых правозащитников, преследуется уйгурское меньшинство.

«Китай с помощью денег покупает молчание, и только что они купили Илона Маска», — приводит слова Кантера France 24.

Ранее Кантер не раз выступал с критикой политики Китайской Народной Республики. Кроме того, Энес называл главу Китая Си Цзиньпина «жестоким диктатором». Ранее баскетболист выступил с призывом к спортсменам бойкотировать Олимпийские игры — 2022 в Пекине, вспомнив скандал с китайской теннисисткой Пэн Шуай.

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