Энес Кантер: Китай только что купил Илона Маска

Центровой «Бостон Селтикс» Энес Кантер выступил с критикой знаменитого предпринимателя Илона Маска. Поводом для его высказывания в адрес миллиардера стало открытие автосалона Tesla в китайском регионе Синьцзян, где, по сведениям некоторых правозащитников, преследуется уйгурское меньшинство.



«Китай с помощью денег покупает молчание, и только что они купили Илона Маска», — приводит слова Кантера France 24.



Ранее Кантер не раз выступал с критикой политики Китайской Народной Республики. Кроме того, Энес называл главу Китая Си Цзиньпина «жестоким диктатором». Ранее баскетболист выступил с призывом к спортсменам бойкотировать Олимпийские игры — 2022 в Пекине, вспомнив скандал с китайской теннисисткой Пэн Шуай.