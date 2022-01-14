Шакил О'Нил назвал любимого одноклубника. Это не Леброн Джеймс и Коби Брайант

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил назвал своего любимого одноклубника. По словам О'Нила, таковым является Рик Фокс.



«Мне больше всего нравилось играть с Риком Фоксом. В некоторых играх я просил его стоять в углу и сосредоточиться на броске. В других таких шансов не было, но мне нужно было остановить Стояковича, мне было нужно, чтобы он оставался перед Пенни Хардуэем и другими такими парнями, и он мог к этому приспособиться», — цитирует Шакила О'Нила Essentially Sports.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.