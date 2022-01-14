Айзея Томас сделал новый выпад против Майкла Джордана

Знаменитый в прошлом баскетболист Айзея Томас сделал выпад в адрес Майкла Джордана.



«Если мы поместим такого игрока, как Кевин Дюрант, в треугольную систему «Буллз» и он будет играть спиной к корзине, как Майкл Джордан… Если мы поместим его в эту систему, чтобы он бросал со средней дистанции, то речь бы шла не о двух или трёх, они бы выиграли шесть титулов в такой системе. То же самое можно сказать и о Леброне», — сказал Томас в эфире Boardroom Podcast.



Айзея Томас был признан самым ценным игроком финальной серии 1990 года. Он 12 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА и дважды был признан самым ценным игроком.



Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где и завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.