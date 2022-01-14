Димитрис Итудис высказался о победе над АСВЕЛом в Евролиге

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал победу своих подопечных в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (90:83).



«Поздравляю и нашу команду, и соперников, которые ожидаемо дали хороший бой. АСВЕЛ играет жёстко, тренер Ти Джей Паркер выстроил отличную систему, у него играют и молодые, и опытные игроки, есть этот правильный сплав. Мы завершали двойную неделю, и было важно разгрузить игроков, разделить время, особенно в первом матче.



Ключевым стало завершение третьей четверти и начало четвёртой, когда мы нашли и реализовали открытые броски. Да, мы пропустили 83, это говорит о некоторой нестабильности в защите. Тем не менее именно оборонительные владения помогли нам добиться успеха – то, как Токо Шенгелия подставился под фол в нападении, как руками отработали Марюс Григонис и Алексей Швед. В последней четверти мы нашли способ победить. Спасибо болельщикам за поддержку, поздравляю их со всеми праздниками», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.