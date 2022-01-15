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«Реал» одержал крупную победу над «Басконией» в Евролиге

«Реал» одержал крупную победу над «Басконией» в Евролиге
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Мадридский «Реал» на домашней площадке оказался сильнее испанской «Басконии» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 89:74.

Первая четверть прошла под диктовку мадридского клуба — по итогам десятиминутки хозяева вели с разницей в восемь очков. Во второй четверти мадридский клуб увеличил преимущество до 15 очков — 50:35.

В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказался «Реал», увеличивший отрыв до 19 очков и превратив тем самым четвёртую четверть в простую формальность. В заключительной десятиминутке сильнее оказались гости, но отыграть им удалось лишь четыре очка.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов на счету Энтони Рэндольфа. В составе гостей отличился Уэйд Болдуин, набравший 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 20-й тур
14 января 2022, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
89 : 74
Баскония
Витория, Испания
Реал Мадрид: Ябуселе - 17, Абальде - 15, Рэндольф - 13, Пуарье - 11, Томпкинс - 10, Тэйлор - 10, Козёр - 7, Льюль - 3, Эртель - 3, Алосен, Уильямс-Госс, Ханга
Баскония: Болдуин - 16, Эноч - 11, Гедрайтис - 10, Костелло - 9, Грейнджер - 8, Питерс - 8, Питерс - 6, Седекерскис - 4, Фонтеккио - 2, Баррера, Куруцс
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