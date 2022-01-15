«Реал» одержал крупную победу над «Басконией» в Евролиге

Мадридский «Реал» на домашней площадке оказался сильнее испанской «Басконии» в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой мадридского клуба со счётом 89:74.



Первая четверть прошла под диктовку мадридского клуба — по итогам десятиминутки хозяева вели с разницей в восемь очков. Во второй четверти мадридский клуб увеличил преимущество до 15 очков — 50:35.



В третьем игровом отрезке сильнее вновь оказался «Реал», увеличивший отрыв до 19 очков и превратив тем самым четвёртую четверть в простую формальность. В заключительной десятиминутке сильнее оказались гости, но отыграть им удалось лишь четыре очка.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Гершон Ябуселе, набравший 17 очков. Дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов на счету Энтони Рэндольфа. В составе гостей отличился Уэйд Болдуин, набравший 16 очков.