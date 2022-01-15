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Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Мемфис»

Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Мемфис»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Мемфисе (США), в котором на стадионе «Федэкс Форум» «Мемфис Гриззлиз» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 112:85.

Значительный вклад в успех гостей, прервавших 11-матчевую победную серию хозяев, внёс 22-летний Лука Дончич – 27 очков, 12 подборов и 10 передач. Он стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим за карьеру 40 трипл-даблов. У «Мемфиса» заметнее других был Джа Морант, на его счету 19 очков, пять подборов и восемь передач.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
85 : 112
Даллас Маверикс
Даллас
Мемфис Гриззлиз: Морант - 19, Бейн - 16, Андерсон - 12, Кларк - 9, Джексон - 8, Уильямс - 7, Адамс - 6, Калвер - 4, Мелтон - 2, Тиллман - 2, Альдама, Брукс, Джонс, Кончар, Матиас, Пон, Терри, Тийе
Даллас Маверикс: Дончич - 27, Хардуэй-младший - 16, Брансон - 15, Крисс - 15, Пауэлл - 13, Финни-Смит - 13, Баллок - 10, Клебер - 3, Браун, Браун, Бёрк, Грин, Коли-Стайн, Марьянович, Нтиликина, Пинсон, Порзингис

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 126:114.

Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал Де'Аарон Фокс, набравший 27 очков. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд — 26 очков.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
126 : 114
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Сакраменто Кингз: Фокс - 27, Багли III - 26, Хилд - 19, Барнс - 16, Дэвис - 14, Халибёртон - 9, Мету - 7, Митчелл - 4, Кета - 2, Лень - 2, Вудард, Джонс, Кинг, Рэмси, Томпсон, Харклесс, Холмс
Хьюстон Рокетс: Вуд - 26, Тэйт - 17, Гордон - 16, Портер - 16, Грин - 11, Огастин - 11, Шенгюн - 9, Кристофер - 6, Мартин - 2, Queen, Брукс, Гаруба, Мэтьюз, Нваба, Никс, Тайс, Уолл

В другом поединке «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 109:114 на домашнем стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр». Существенный вклад в победу «Кливленда» внесли Дариус Гарлэнд (32 очка) и Джарретт Аллен (дабл-дабл из 17 очков и 16 подборов). У хозяев дабл-даблом отметился Деджанте Мюррей (30 очков и 14 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
109 : 114
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Мюррей - 30, Джонсон - 18, Форбс - 15, Уокер - 11, Васселл - 10, Бэйтс-Диоп - 9, Макдермотт - 9, Ландейл - 5, Примо - 2, Джонс, Джонсон, Кейкок, Коллинс, Лэмб, Ойбанкс, Пёлтль, Уайт, Уискэмп, Янг
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 32, Аллен - 17, Мобли - 15, Осман - 14, Маркканен - 8, Стивенс - 8, Гудвин - 7, Лав - 7, Окоро - 6, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Рондо, Рубио, Секстон, Уиндлер, Уэйд

Также «Майами Хит» выиграл у «Атланты Хоукс» (124:118) на домашнем стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена». Самым результативным в «Майами» стал Тайлер Хироу (24 очка). Его одноклубник Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. У проигравших отметился Трей Янг, у него 24 очка.

НБА - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
124 : 118
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Хироу - 24, Батлер - 23, Такер - 17, Юртсевен - 17, Страс - 16, Лоури - 13, Дедмон - 12, Мартин - 2, Адебайо, Винсент, Гай, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Робинсон, Сильва, Хаслем
Атланта Хоукс: Янг - 24, Хантер - 20, Галлинари - 18, Коллинс - 16, Хаертер - 15, Райт - 8, Богданович - 7, Оконгву - 5, Луваву-Кабарро - 3, Дьенг - 2, Джонсон, Капела, Купер, Л. Уильямс, Мэйс, Нокс
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