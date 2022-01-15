Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» разгромить «Мемфис»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Мемфисе (США), в котором на стадионе «Федэкс Форум» «Мемфис Гриззлиз» принимал «Даллас Маверикс». Победу в нём одержал «Даллас» со счётом 112:85.



Значительный вклад в успех гостей, прервавших 11-матчевую победную серию хозяев, внёс 22-летний Лука Дончич – 27 очков, 12 подборов и 10 передач. Он стал самым молодым игроком в истории НБА, сделавшим за карьеру 40 трипл-даблов. У «Мемфиса» заметнее других был Джа Морант, на его счету 19 очков, пять подборов и восемь передач.

В параллельном матче в Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» «Сакраменто Кингз» провёл игру с «Хьюстон Рокетс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 126:114.



Самым результативным игроком у «Сакраменто» стал Де'Аарон Фокс, набравший 27 очков. Лучше всех у «Хьюстона» выступил Кристиан Вуд — 26 очков.

В другом поединке «Сан-Антонио Спёрс» проиграл «Кливленд Кавальерс» со счётом 109:114 на домашнем стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр». Существенный вклад в победу «Кливленда» внесли Дариус Гарлэнд (32 очка) и Джарретт Аллен (дабл-дабл из 17 очков и 16 подборов). У хозяев дабл-даблом отметился Деджанте Мюррей (30 очков и 14 подборов).

Также «Майами Хит» выиграл у «Атланты Хоукс» (124:118) на домашнем стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена». Самым результативным в «Майами» стал Тайлер Хироу (24 очка). Его одноклубник Джимми Батлер оформил дабл-дабл из 23 очков и 10 передач. У проигравших отметился Трей Янг, у него 24 очка.