«Чикаго» потерял лидера из-за травмы

Защитник «Чикаго Буллз» Зак Лавин получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз». Игрок не смог доиграть встречу до конца и был вынужден покинуть площадку ещё в первой четверти.

Как сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски в своём «твиттере», Лавин получил травму левого колена. При этом степень повреждения, скорее всего, не носит серьёзного характера. В скором времени Зак должен будет пройти МРТ.



Напомним, «Голден Стэйт» в гостях разгромил «Чикаго» со счётом 138:96. Избежать поражения «Буллз» не помогли ни 20 очков Коби Уайта, ни дабл-дабл Николы Вучевича (19 очков, 14 подборов). В составе «Уорриорз» самым результативным игроком стал Жонатан Куминга с 25 очками. Его одноклубник Кевон Луни оформил дабл-дабл из 10 очков и 12 подборов.