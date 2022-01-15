Лука Дончич покорил историческое достижение в НБА

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал обладателем очередного рекорда Национальной баскетбольной ассоциации. Как сообщается на странице Sportsnet Stats в «Твиттере», Дончич является самым молодым игроком лиги, сделавшим 40 трипл-даблов за карьеру.
Это достижение ему покорилось в 22 года и 321 день. Ранее такой рекорд удерживал член Зала славы НБА Оскар Робертсон (23 года, 4 дня), вторым был легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон (23 года, 193 дня).
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть ролик можно в YouTube-аккаунте «Даллас Маверикс».
Напомним, Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, набравшим 40+ очков в седьмом матче плей-офф. Средние показатели Луки в плей-офф-2021 составили 35,7 очка, 10,3 передачи и 7,9 подбора за 40,1 минуты при точности двухочковых 54,2% и трёхочковых 40,8%. «Даллас» уступил в серии первого раунда с «Лос-Анджелес Клипперс» (3-4).
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