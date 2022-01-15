Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт второй раз подряд стал MVP тура Евролиги

Защитник ЦСКА Дэниэл Хэкетт стал MVP 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.



В матче с АСВЕЛом (90:83) Хэкетт набрал 27 очков (6/8 двухочковых, 3/4 трёхочковых, 6/7 штрафных), 5 подборов и 4 передачи при рейтинге эффективности 38 баллов (рекорд карьеры). Хэкетт второй раз подряд признаётся самым ценным игроком тура, до этого ни разу за время выступления в Евролиге не получая этот статус.



В пятерку лучших игроков тура также вошли защитник «Баварии» Кори Уолден (34 балла), форвард «Реала» Гершон Ябуселе (27 баллов), защитник «Монако» Майк Джеймс (23 балла) и форвард АСВЕЛа Джеймс Гист (22 балла).

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.