Чарльз Баркли и Шакил О'Нил назвали фаворитов гонки за MVP НБА. Это не Леброн и Карри

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли, а также знаменитый центровой Шакил О'Нил поделились мыслями о фаворитах гонки за MVP НБА. По мнению Баркли, больше шансов стать самым ценным игроком имеет центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид. О'Нил считает, что таковым будет форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо.



«Джоэл Эмбиид — мой фаворит за звание MVP на сегодня. Месяц назад я бы поставил на Стефена Карри. Но если вы посмотрите на то, что происходит в последнее время в НБА, то станет понятно, что никто в мире не играет в баскетбол лучше, чем Эмбиид», — сказал Баркли в эфире NBA on TNT.



«Сегодня вечером Яннис оставил недвусмысленное послание: «Быть может, многие парни и являются кандидатами на MVP, но я — действующий чемпион. Я самый лучший игрок», — выразил мнение О'Нил.