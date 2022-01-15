Названо время возвращения в игру Энтони Дэвиса

«Лос-Анджелес Лейкерс» ожидает, что форвард Энтони Дэвис вернётся в состав команды во время выездного турне команды в конце января, сообщает ESPN. По информации источника, в начале следующей недели Дэвиса ждёт обследование врачами калифорнийцев.
14 января Дэвис принял участие в индивидуальном тренировочном занятии на площадке.
Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре баскетболист травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать девять очков.
С тех пор Дэвис пропустил 12 матчей регулярного чемпионата.
- 15 января 2022
-
18:45
-
17:25
-
16:23
-
15:21
-
15:03
-
14:40
-
13:31
-
13:30
-
12:16
-
11:18
-
10:31
-
09:36
-
08:39
-
06:18
-
00:35
-
00:02
- 14 января 2022
-
22:56
-
21:59
-
20:58
-
19:55
-
18:47
-
17:54
-
16:41
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
13:35
-
13:09
-
12:52
-
11:27
-
10:40
-
09:27
-
08:31
-
06:48
-
01:07