Названо время возвращения в игру Энтони Дэвиса

«Лос-Анджелес Лейкерс» ожидает, что форвард Энтони Дэвис вернётся в состав команды во время выездного турне команды в конце января, сообщает ESPN. По информации источника, в начале следующей недели Дэвиса ждёт обследование врачами калифорнийцев.



14 января Дэвис принял участие в индивидуальном тренировочном занятии на площадке.



Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре баскетболист травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать девять очков.



С тех пор Дэвис пропустил 12 матчей регулярного чемпионата.