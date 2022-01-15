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Названо время возвращения в игру Энтони Дэвиса

Названо время возвращения в игру Энтони Дэвиса
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«Лос-Анджелес Лейкерс» ожидает, что форвард Энтони Дэвис вернётся в состав команды во время выездного турне команды в конце января, сообщает ESPN. По информации источника, в начале следующей недели Дэвиса ждёт обследование врачами калифорнийцев.

14 января Дэвис принял участие в индивидуальном тренировочном занятии на площадке.

Дэвис получил травму в матче регулярного чемпионата НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (92:110). Ещё в первом игровом отрезке Энтони повредил голеностоп, но после небольшой паузы смог вернуться на площадку. Вскоре баскетболист травмировал колено в результате падения на его ногу игрока соперников Джейдена Макдэниелса. За 20 минут игрового времени Энтони успел набрать девять очков.

С тех пор Дэвис пропустил 12 матчей регулярного чемпионата.

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