Расселл Уэстбрук отреагировал на слухи об обмене из «Лейкерс»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук отреагировал на слухи о его возможном обмене из команды.
«Я не беспокоюсь по этому поводу. Нужно просто делать свою работу. Быть профессионалом. Моё имя фигурирует в различных слухах каждый сезон. Но это вообще никак не влияет на мой подход к работе и тому, что я делаю. Я воспринимаю игру иначе с точки зрения того, как надо всё делать, чтобы оказывать влияние на происходящее.
Независимо от того, случится обмен или нет, мой подход и устремления останутся неизменными. У меня есть цель, которая гораздо более важна, чем баскетбол, это в центре моего внимания, независимо от того, что происходит в профессиональном спорте», — цитирует Уэстбрука The Athletic.
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