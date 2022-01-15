Гомельский отреагировал на вторую за неделю победу ЦСКА в Евролиге

Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский высказался о победе московского ЦСКА в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом.
«АСВЕЛ не первая команда, которая против ЦСКА в защите играет предельно жёстко, агрессивно, на грани фола. Сегодня ЦСКА очень хорошо попадал из-за дуги. А в «краске» АСВЕЛ нас переиграл. Неудобная для ЦСКА защита, дисциплинированная команда противника. Справились с лидерами французов Окобо и Джонсом, так получили от Гиста и Найта. Выиграли у очень сильного соперника, который был высоко мотивирован», — написал Владимир Гомельский на своём сайте.
Напомним, московский ЦСКА на домашней площадке оказался сильнее французского АСВЕЛа в матче 21-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась победой московского клуба со счётом 90:83.
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