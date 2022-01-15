Аналитик НБА назвал 6 реальных претендентов на титул. «Лейкерс» нет в списке

Аналитик телеканала ESPN Кирк Голдсберри обозначил шесть команд, которые он считает настоящими претендентами на титул в нынешнем сезоне. Соответствующий пост Кирк Голдсберри разместил в своём «инстаграме».

В список эксперта вошли «Бруклин Нетс», «Милуоки Бакс», «Чикаго Буллз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Финикс Санз» и «Мемфис Гриззлиз».



Во вторую категорию опасных соперников попали «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Майами Хит».



В список твёрдых участников плей-офф Голдсберри включил «Кливленд Кавальерс» и «Юту Джаз».

«Лос-Анджелес Клипперс», «Денвер Наггетс», «Даллас Маверикс», «Миннесота Тимбервулвз», «Филадельфия Сиксерс» и «Торонто Рэпторс», по мнению Голдсберри, будут пытаться избежать турнира плей-ин.