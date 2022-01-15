Женскую сборную России могут не пустить на квалификацию чемпионата мира в США

Существует вероятность, что женская сборная России по баскетболу не сможет сыграть в квалификации чемпионата мира — 2022, которая пройдёт с 10 по 13 февраля в Вашингтоне, сообщает «Спорт-экспресс». По информации источника, российскую сборную не готовы впустить в столицу США с российскими вакцинами от коронавируса. Для въезда в страну необходима вакцинация одним из препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения.
Кроме того, у игроков и тренерского штаба сборной существует проблема с визами, выдачу которых посольство США в России прекратило в 2020 году.
Пресс-служба РФБ утверждает, что ситуация находится под контролем. Среди рассматриваемых вариантов — получение американских виз за пределами России.
ФИБА же пытается согласовать вопрос с вакцинами с американской стороной. Решение будет озвучено на следующей неделе.
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