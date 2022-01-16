Трипл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Милуоки»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержал «Торонто» со счётом 103:96.
Значительный вклад в успех гостей внёс Паскаль Сиакам – 30 очков, 10 подборов и 10 передач. В «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо, на его счету тоже 30 очков.
В параллельном матче в Бруклине (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 120:105.
Самым результативным игроком у «Бруклина» стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и 15 передач. Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Брэндон Ингрэм, у него 22 очка.
Также «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 115:110. А «Атланта Хоукс» уступила «Нью-Йорк Никс» со счётом 108:117.
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