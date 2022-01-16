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Трипл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Милуоки»

Трипл-дабл Сиакама помог «Торонто» обыграть «Милуоки»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Милуоки (США), в котором на стадионе «Файсерв-форум» «Милуоки Бакс» принимал «Торонто Рэпторс». Победу в нём одержал «Торонто» со счётом 103:96.

Значительный вклад в успех гостей внёс Паскаль Сиакам – 30 очков, 10 подборов и 10 передач. В «Милуоки» выделился Яннис Адетокунбо, на его счету тоже 30 очков.

В параллельном матче в Бруклине (США) на стадионе «Барклайс-центр» «Бруклин Нетс» провёл игру с «Нью-Орлеан Пеликанс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 120:105.

Самым результативным игроком у «Бруклина» стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и 15 передач. Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Брэндон Ингрэм, у него 22 очка.

Также «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Вашингтон Уизардс» со счётом 115:110. А «Атланта Хоукс» уступила «Нью-Йорк Никс» со счётом 108:117.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
120 : 105
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Харден - 27, Миллз - 21, Томас - 20, Эдвардс - 16, Дюрант - 12, Шарп - 12, Гриффин - 6, Браун - 4, Картер - 2, Бембри, Джонсон, Дюк, Ирвинг, Клэкстон, Миллсэп, Олдридж, Харрис
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 22, Харт - 14, Валанчюнас - 13, Джонс - 13, Хэйс - 11, Александер-Уолкер - 10, Грэм - 10, Альварадо - 7, Темпл - 3, Маршалл - 2, Кларк, Лозада, Льюис, Мёрфи, Саторански, Уильямсон, Эрнангомес
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 02:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
96 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Аллен - 18, Миддлтон - 16, Портис - 11, Хилл - 8, Коннотон - 5, Мэттьюз - 5, Дивинченцо - 3, Wigginton, Адетокунбо, Гэллоуэй, Даутин, Лопес, Мамукелашвили, Нвора, Оджелей, Холидэй, Худ
Торонто Рэпторс: Сиакам - 30, Ануноби - 24, Ванвлит - 17, Буше - 15, Ачиува - 14, Шампани - 3, Барнс, Берч, Бонга, Бэнтон, Ватанабэ, Горан Драгич, Джонсон, Михайлюк, Трент-мл., Уилсон, Флинн
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
108 : 117
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Атланта Хоукс: Янг - 29, Галлинари - 17, Коллинс - 13, Оконгву - 12, Хантер - 8, Дьенг - 7, Л. Уильямс - 7, Хаертер - 6, Луваву-Кабарро - 5, Райт - 4, Богданович, Джонсон, Капела, Купер, Мэйс, Нокс
Нью-Йорк Никс: Барретт - 26, Рэндл - 24, Фурнье - 18, Бёркс - 17, Робинсон - 14, Гримс - 8, Гибсон - 7, Куикли - 3, Макбрайд, Ноэль, Реддиш, Роуз, Саманич, Симс, Топпин, Уокер, Хилл
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
110 : 115
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Вашингтон Уизардс: Динвидди - 27, Кузма - 16, Харрелл - 16, Кисперт - 13, Холидей - 10, Колдуэлл-Поуп - 8, Нето - 7, Авдия - 6, Хатимура - 5, Гэффорд - 2, Бил, Брайант, Гилл, Дав. Бертанс, Монро, Тодд, Уинстон, Ээи
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 31, Нуркич - 23, Литтл - 18, Ковингтон - 15, Маклемор - 10, Смит - 9, Эллеби - 5, Снелл - 2, Уотфорд - 2, Блевинс, Браун, Зеллер, Лиллард, Макколлум, Нэнс, Пауэлл
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