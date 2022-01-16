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«Филадельфия» одолела «Майами» благодаря дабл-даблу Эмбиида

«Филадельфия» одолела «Майами» благодаря дабл-даблу Эмбиида
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 109:98.

Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид – 32 очка, 12 подборов. В «Майами» выделился Омер Юртсевен, на его счету 22 очка и 11 подборов.

В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 114:112.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал Джейсон Тейтум, набравший 23 очка и 13 подборов. Лучше всех у «Чикаго» выступил Никола Вучевич, у него 27 очков.

Также «Кливленд Кавальерс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 107:102. А «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:101.

НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
114 : 112
Чикаго Буллз
Чикаго
Бостон Селтикс: Тейтум - 23, Браун - 19, Шрёдер - 16, Хорфорд - 15, Уильямс - 14, Ричардсон - 13, Притчард - 6, Кантер - 5, Уильямс - 3, Лэнгфорд, Несмит, Смарт, Томас, Фернанду, Хозер, Эрнангомес
Чикаго Буллз: Вучевич - 27, Дерозан - 23, Досунму - 21, Уайт - 19, Брэдли - 6, Hill - 5, Томас - 5, Маккинни - 4, Браун - 2, Болл, Грин, Джонс, Дотсон, Карузо, Кук, Лавин, Симонович, Уильямс
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
102 : 107
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 21, Базли - 17, Дорт - 17, Гидди - 11, Джером - 10, Мускала - 9, Фэйворс - 6, Манн - 5, Робинсон-Эрл - 4, Дьяките - 2, Sarr, Крейчи, Маледон, Покушевски, Роби, Уиггинс, Уильямс, Уотсон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 27, Мобли - 20, Аллен - 13, Лав - 13, Маркканен - 12, Окоро - 7, Уиндлер - 6, Стивенс - 5, Гудвин - 2, Осман - 2, Дэвис, Нембхард, Пэнгос, Рондо, Рубио, Секстон, Уэйд
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 94
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Сан-Антонио Спёрс: Уайт - 19, Мюррей - 18, Джонсон - 17, Бэйтс-Диоп - 13, Васселл - 10, Ландейл - 10, Уокер - 10, Макдермотт - 4, Джонс, Джонсон, Кейкок, Коллинс, Лэмб, Ойбанкс, Примо, Пёлтль, Уискэмп, Форбс, Янг
Лос-Анджелес Клипперс: Коффи - 20, Моррис - 15, Батюм - 13, Ибака - 10, Бледсо - 7, Джексон - 7, Зубац - 6, Мэнн - 6, Хартенштайн - 6, Бостон - 4, Moon, Габриэль, Джонсон, Джордж, Кеннард, Леонард, Престон, Скрабб, Уинслоу
НБА - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
98 : 109
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Майами Хит: Юртсевен - 22, Мартин - 16, Хироу - 16, Страс - 11, Такер - 10, Батлер - 8, Лоури - 8, Дедмон - 5, Робинсон - 2, Адебайо, Винсент, Гай, Гарретт, Моррис, Окпала, Оладипо, Сильва, Хаслем
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Харрис - 22, Карри - 21, Макси - 13, Ньянг - 12, Коркмаз - 6, Браун - 2, Драммонд - 1, Powell, Бэсси, Грин, Джо, Милтон, Рид, Симмонс, Спрингер, Тибулл
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