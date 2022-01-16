«Филадельфия» одолела «Майами» благодаря дабл-даблу Эмбиида

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА в Майами (США), в котором на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Майами Хит» принимал «Филадельфию Сиксерс». Победу в нём одержала «Филадельфия» со счётом 109:98.
Значительный вклад в успех гостей внёс Джоэл Эмбиид – 32 очка, 12 подборов. В «Майами» выделился Омер Юртсевен, на его счету 22 очка и 11 подборов.
В параллельном матче в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» «Бостон Селтикс» провёл игру с «Чикаго Буллз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 114:112.
Самым результативным игроком у «Бостона» стал Джейсон Тейтум, набравший 23 очка и 13 подборов. Лучше всех у «Чикаго» выступил Никола Вучевич, у него 27 очков.
Также «Кливленд Кавальерс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» со счётом 107:102. А «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 94:101.
- 16 января 2022
-
07:09
-
06:31
-
00:59
- 15 января 2022
-
23:30
-
22:56
-
21:42
-
20:58
-
19:53
-
18:45
-
17:25
-
16:23
-
15:21
-
15:03
-
14:40
-
13:31
-
13:30
-
12:16
-
11:18
-
10:31
-
09:36
-
08:39
-
06:18
-
00:35
-
00:02
- 14 января 2022
-
22:56
-
21:59
-
20:58
-
19:55
-
18:47
-
17:54
-
16:41
-
15:21
-
15:14
-
15:00
-
13:35