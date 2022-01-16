«Бруклин» потерял Кевина Дюранта из-за травмы

Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью Орлеван Пеликанс». Игрок травмировал колено и не смог доиграть встречу до конца. Как сообщил инсайдер ESPN Адриан Войнаровски в своём «твиттере», Дюранту предстоит пройти МРТ-обследование травмированного колена в воскресенье.



Напомним, победу в матче «Бруклина» и «Пеликанс» праздновали хозяева площадки. Счёт встречи — 120:105.



Самым результативным игроком в составе «Нетс» стал Джеймс Харден, набравший 27 очков и 15 передач. Лучше всех у «Нью-Орлеана» выступил Брэндон Ингрэм, у него 22 очка.



Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.