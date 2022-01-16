Никола Миротич заразился коронавирусом и не поедет в Казань на матч Евролиги

Тяжёлый форвард «Барселоны» Никола Миротич сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба каталонского клуба. Вследствие этого Никола будет вынужден пропустить матч регулярного чемпионата Евролиги с казанским УНИКСом.



Отметим, что срок, который игроки, сдавшие положительный тест на COVID-19, вынуждены провести на карантине, сократился в матчах Евролиги до семи дней при условии, что следующий результат теста будет отрицательным.



Матч УНИКСа и «Барселоны» запланирован на 20 января. Встреча пройдёт в Казани и должна начаться в 19:00 по московскому времени.



Ранее Евролига приняла решение пойти навстречу УНИКСу и удовлетворила его запрос о переносе матча 21-го тура регулярного чемпионата с «Миланом». До этого была также отменена встреча УНИКСа с «Монако».

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