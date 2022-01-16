Леброн Джеймс отказался общаться с журналистами после поражения с разницей -37 очков

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не захотел общаться с представителеми средств массовой информации после разгромного поражения в матче с «Денвер Наггетс» (96:133). Об этом в своём «твиттере» рассказал журналист Райан Уорд, подчеркнув, что такое с Леброном случается редко.
Напомним, самым результативным игроком в составе обеих команд стал разыгрывающий «Денвера» вёс Бонс Хиланд. На его счету 27 очков и 10 подборов. В составе «Лейкерс» выделился Леброн, в активе которого 25 набранных очков.
В параллельном матче в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» «Даллас Маверикс» провёл игру с «Орландо Мэджик». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 108:92.
Ранее о поражении «Лейкерс» высказался легенда этого клуба Мэджик Джонсон.
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