Расселл Уэстбрук ответил на критику Мэджика Джонсона

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселл Уэстбрук отреагировал на критику команды, которая последовала со стороны легенды «Лейкерс» Мэджика Джонсона.

«После поражения от «Наггетс» со счётом 96:133 мы, фанаты «Лейкерс», ещё можем как-то смириться с тем, что нас обыграли, но мы заслуживаем большего. Команде следует прилагать усилия и наконец включаться», — писал ранее Джонсон.



Реакцию Уэстбрука у себя в «Твиттере» передал журналист Райан Уорд. По его словам, Расселл сказал, что Мэджик имеет право на своё мнение, но подчеркнул, что тот не находится рядом с командой ежедневно, чтобы посмотреть, что происходит в клубе.



Поводом для критики от Мэджика послужило разгромное поражение, которое «Лос-Анджелес» потерпел в матче с «Денвер Наггетс» (96:133).