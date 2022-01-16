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Шакил О'Нил назвал гарантированного чемпиона НБА в этом сезоне

Шакил О'Нил назвал гарантированного чемпиона НБА в этом сезоне
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Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации по итогам нынешнего сезона.

«Видел ли возвращение Клэя Томпсона? Я смотрел матч, ведь это один из моих любимых клубов. Во-первых, там играет мой любимый игрок, а во-вторых, вся команда в целом действует правильно. Они здорово двигают мяч. Каждый вовлечён в происходящее. Даже город в этом участвует. «Голден Стэйт» выиграет чемпионат в этом году. Гарантированно», — приводит слова О'Нила Essentially Sports со ссылкой на The Big Podcast with Shaq.

Ранее сообщалось, что лидер «Уорриорз» Стефен Карри продолжает испытывать болевые ощущения в правой руке, из-за чего будет вынужден пропустить встречу своей команды с клубом «Миннесота Тимбервулвз».

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