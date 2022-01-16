Шакил О'Нил назвал гарантированного чемпиона НБА в этом сезоне

Знаменитый центровой, а ныне эксперт НБА Шакил О'Нил выразил мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» станет чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации по итогам нынешнего сезона.
«Видел ли возвращение Клэя Томпсона? Я смотрел матч, ведь это один из моих любимых клубов. Во-первых, там играет мой любимый игрок, а во-вторых, вся команда в целом действует правильно. Они здорово двигают мяч. Каждый вовлечён в происходящее. Даже город в этом участвует. «Голден Стэйт» выиграет чемпионат в этом году. Гарантированно», — приводит слова О'Нила Essentially Sports со ссылкой на The Big Podcast with Shaq.
Ранее сообщалось, что лидер «Уорриорз» Стефен Карри продолжает испытывать болевые ощущения в правой руке, из-за чего будет вынужден пропустить встречу своей команды с клубом «Миннесота Тимбервулвз».
- 16 января 2022
-
16:31
-
15:01
-
14:28
-
13:31
-
12:35
-
11:35
-
10:47
-
10:02
-
08:33
-
07:09
-
06:31
-
00:59
- 15 января 2022
-
23:30
-
22:56
-
21:42
-
20:58
-
19:53
-
18:45
-
17:25
-
16:23
-
15:21
-
15:03
-
14:40
-
13:31
-
13:30
-
12:16
-
11:18
-
10:31
-
09:36
-
08:39
-
06:18
-
00:35
-
00:02
- 14 января 2022
-
22:56
-
21:59