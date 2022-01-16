Дрэймонд Грин высказался о возвращении Кайри Ирвинга в НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу возвращения разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.
«Кайри вернулся, и мы все рады этому как баскетбольные болельщики. Мы рады, что Кайри присоединился к своей команде и поможет стать ей сильнее. Он — один из самых интересных игроков в лиге. Он вернулся, сразу нажал на педаль и теперь больше не отпустит её», — приводит слова Грина Essentially Sports.
Напомним, Ирвинг лишь недавно дебютировал в нынешнем сезоне НБА. В ночь с 5 на 6 января мск он сыграл в матче с «Индианой Пэйсерс» (129:121) и записал на свой счёт 22 очка, три подбора и четыре передачи за 32 минуты игрового времени.
Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг может принять участие в домашних матчах НБА, несмотря на отказ от вакцинации.
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