Дрэймонд Грин высказался о возвращении Кайри Ирвинга в НБА

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин дал комментарий по поводу возвращения разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга.

«Кайри вернулся, и мы все рады этому как баскетбольные болельщики. Мы рады, что Кайри присоединился к своей команде и поможет стать ей сильнее. Он — один из самых интересных игроков в лиге. Он вернулся, сразу нажал на педаль и теперь больше не отпустит её», — приводит слова Грина Essentially Sports.

Напомним, Ирвинг лишь недавно дебютировал в нынешнем сезоне НБА. В ночь с 5 на 6 января мск он сыграл в матче с «Индианой Пэйсерс» (129:121) и записал на свой счёт 22 очка, три подбора и четыре передачи за 32 минуты игрового времени.

Ранее сообщалось, что Кайри Ирвинг может принять участие в домашних матчах НБА, несмотря на отказ от вакцинации.