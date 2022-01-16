Стало известно, на сколько выбыл из строя Кевин Дюрант

Инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски сообщил о том, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант вернётся в строй приблизительно через 4-6 недель. У него диагностировано растяжение внутренней боковой связки левого колена.



Напомним, Дюрант получил повреждение в матче регулярного чемпионата НБА с «Нью-Орлеан Пеликанс» (120:105). Игрок травмировал колено и не смог доиграть встречу до конца. Сейчас он проходит реабилитацию.



В нынешнем сезоне Дюрант набирает 29,3 очка, 5,8 передачи и 7,4 подбора в среднем за игру.

Дюрант перешёл в «Бруклин» в 2019 году, но пропустил первый сезон из-за травмы ахилла. В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота.