Энтони Дэвис оценил пост с выпадом против одного из главных соперников Леброна

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил пост по поводу легендарного Пола Пирса, который считается одним из главных соперников Леброна Джеймса.

«Если бы я был Полом Пирсом, я бы тоже ненавидел Леброна Джеймса», — написал один из пользователей в «Твиттере».

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.

Пол Пирс является экс-баскетболистом. Он 10-кратный участник Матча всех звёзд, а также MVP финала НБА 2008 года.

Напомним, сейчас Энтони Дэвис не играет из-за травмы. «Лос-Анджелес Лейкерс» ожидает, что форвард вернётся в состав во время выездного турне команды в конце января.