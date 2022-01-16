Энтони Дэвис оценил пост с выпадом против одного из главных соперников Леброна
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис оценил пост по поводу легендарного Пола Пирса, который считается одним из главных соперников Леброна Джеймса.
«Если бы я был Полом Пирсом, я бы тоже ненавидел Леброна Джеймса», — написал один из пользователей в «Твиттере».
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), четырёхкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006.
Пол Пирс является экс-баскетболистом. Он 10-кратный участник Матча всех звёзд, а также MVP финала НБА 2008 года.
Напомним, сейчас Энтони Дэвис не играет из-за травмы. «Лос-Анджелес Лейкерс» ожидает, что форвард вернётся в состав во время выездного турне команды в конце января.
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